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Центробанк отказался от доллара из-за падения рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке для действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, об этом говорится на сайте регулятора.

Решение ориентировано на повышение предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков на фоне крупных изменений на мировом рынке нефти, отмечается в сообщении.

Отказ распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет рассматриваться по ситуации на финансовом рынке в течение марта 2020 года.

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Кроме этого, регулятор заявил о готовности применить дополнительные инструменты в связи с происходящим на мировых финансовых рынках обвалом стоимости нефти из-за отказа ОПЕК+ от централизованного снижения добычи.

В понедельник, 9 марта, курс евро увеличился до 85,11 рубля, курс доллара поднялся до 74,26. Курс российской валюты обрушился до минимальных значений 2016 года.

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