Холостяк Криворотов выгнал из проекта бывших

Герой нового сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов сделал первый выбор в проекте, после знакомства и разговоров с девушками он отправил домой сразу троих.

В первой серии «Холостяка» Криворотов выбирал из 25 девушек тех, с кем хочет познакомиться поближе. Во второй серии его выбор был более осознанный и взвешенный, он отправил домой двоих девушек, который ранее уже принимали участие в реалити — это Олеся Романо и Алина Чусь. Обе девушки ранее боролись в реалити за сердце резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

Также шоу покинула модель бикини — Алиша Азаматова, у которой случился нервный срыв из-за напряженных отношений с другими участницами проекта. Криворотов, несмотря на то, что отправил Алишу домой, пообещал разобраться с ее обидчицами.

В воскресном выпуске холостяк провел первое индивидуальное свидание с явной фавориткой проекта, переводчицей Барбарой Соланс.