Холостяк Криворотов выгнал из проекта бывших

Герой нового сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов сделал
первый выбор в проекте, после знакомства и разговоров с
девушками он отправил домой сразу троих.
В первой серии «Холостяка» Криворотов выбирал из 25 девушек тех, с
кем хочет познакомиться поближе. Во второй серии его выбор был более осознанный
и взвешенный, он отправил домой двоих девушек, который ранее уже принимали
участие в реалити — это Олеся Романо и Алина Чусь. Обе девушки ранее боролись в
реалити за сердце резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
Также шоу покинула модель бикини — Алиша Азаматова, у
которой случился нервный срыв из-за напряженных отношений с другими участницами
проекта. Криворотов, несмотря на то, что отправил Алишу домой, пообещал разобраться
с ее обидчицами.
В воскресном выпуске холостяк провел первое индивидуальное
свидание с явной фавориткой проекта, переводчицей Барбарой Соланс.