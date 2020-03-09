Курс доллара взлетел из-за обвала цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке.

Так, доллар рос до 72,4 рубля, что является максимумом с марта 2016 года, а евро — до 82,2 рубля, что стало максимумом с февраля 2016 года. Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 31%, WTI подешевела на 27%.

Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли согласовать новые параметры соглашения по ограничению на добычу «черного золота». В результате с 1 апреля все обязательства участников аннулируются.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступила Россия, которая настаивала на продлении текущих договоренностей.