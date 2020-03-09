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Путин поддержал ограничение числа президентских сроков

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сменяемость власти важна для России, для соответствующих гарантий в стране должно быть ограничено количество президентских сроков, заявил президент Владимир Путин.

«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал он в интервью в рамках проекта «Пролетев над бездной».

При этом Путин отметил, что практика с неограниченным количеством сроков, на которые может избираться президент, достаточно распространена в мире. Более того, на Западе такая норма была отменена совсем недавно, уточнил глава государства.

Ранее бывший помощник главы государства Владислав Сурков рассказал, что президентские сроки могут обнулиться. Это связано с уточнением полномочий президента, которые собираются ввести в Конституцию.

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего», — пояснил Сурков. При этом в Кремле слова чиновника назвали «частным мнением».

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