Путин поддержал ограничение числа президентских сроков

Сменяемость власти важна для России, для соответствующих гарантий в стране должно быть ограничено количество президентских сроков, заявил президент Владимир Путин.

«На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал он в интервью в рамках проекта «Пролетев над бездной».

При этом Путин отметил, что практика с неограниченным количеством сроков, на которые может избираться президент, достаточно распространена в мире. Более того, на Западе такая норма была отменена совсем недавно, уточнил глава государства.

Ранее бывший помощник главы государства Владислав Сурков рассказал, что президентские сроки могут обнулиться. Это связано с уточнением полномочий президента, которые собираются ввести в Конституцию.

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего», — пояснил Сурков. При этом в Кремле слова чиновника назвали «частным мнением».