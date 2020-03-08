Трех новых заболевших коронавирусом выявили в России

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России, все заразившиеся россияне посещали в последние две недели Италию, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — уточнили РИА Новости в оперативном штабе.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.

Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии.