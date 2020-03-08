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Путин потребовал уголовных дел за осквернение воинских памятников

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников.

«Проектом федерального закона Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России», — приводит «Интерфакс» текст документа.

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В законопроекте отдельно отмечается, что одним из случаев применения статьи должно стать разрушение мемориальных сооружений, посвященных «борьбе с фашизмом или дням воинской славы России в период Великой Отечественной войны». Соответствующие изменения касательно подсудности таких дел также вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Текстом предлагаемого закона допускается рассмотрение подобных дел по преступлениям, совершенным за пределами России.

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