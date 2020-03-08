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Новейшие танки Т-90М «Прорыв» впервые пройдут на параде Победы

Источник:
ТАСС
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Фото: Aleksey Kitaev / CC BY-SA 3.0

Российские военные впервые покажут танки Т-90М «Прорыв» на параде Победы на Красной площади в Москве. Государственные испытания машины уже завершены и они скоро начнут поступать в войска

Танки Т-90М будут представлены в колонне военной техники, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. Он напомнил, что государственные испытания машины уже завершены и они скоро начнут поступать в войска.

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«Прорыв» получил принципиально новую башню и более мощный двигатель. Т-90М оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток.

Возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 «Армата».

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Оборона #Оружие #Армия
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