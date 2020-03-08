Овощи резко подскочили в цене в России

Стоимость огурцов в России в феврале 2020 года выросла на 19,5% по сравнению с показателем за январь, помидоров — на 12,4%, чеснока — на 11,1%, винограда — на 8%, говорится в материалах Росстата.

Средняя стоимость плодоовощной продукции выросла за отчетный период на 5,3%. При этом, по данным Росстата, одновременно продолжилось снижение цен на апельсины — на 1,6%, приводит ТАСС данные статистики.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,8-1,2% выросли цены на рыбу живую и охлажденную, крупу гречневую-ядрицу, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, консервы овощные для детского питания, вина виноградные.

В феврале среди продовольственных товаров более всего снизились цены на куриные яйца — на 5,9%. Среди остальных продовольственных товаров на 1-2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено. На 0,4% — рыбу мороженную неразделанную.

В целом, стоимость продуктов питания в России в феврале 2020 году выросла на 0,6% по сравнению с показателем за январь. В том числе стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 0,3%, макаронных изделий — на 1,1%, рыбы и морепродуктов - на 0,1%, молока и молочной продукции — на 0,6%, сливочного масла — на 0,1%, алкогольных напитков — на 0,5%.