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Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России. Согласно указанию Банка России, водители с 8 марта могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Сведения о договоре автокаско можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Если полис каско оформляется таким образом, то он должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы, приводит ТАСС новые правила, установленные ЦБ.

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Срок действия такого договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Регулятор рассчитывает, что изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний.

При этом такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.

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