Составлен список самых популярных женских профессий

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года, такие данные приводит Росстат.

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Согласно опубликованной информации, 13,1% от всех трудящихся женщин в России работают продавцами, на втором месте (10,1%) расположились профессии в сфере образования (учителя, воспитатели и т.д.), приводит RT статистику.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) (6,7%).

При этом всего в России по состоянию на конец III квартала 2019 года работали.