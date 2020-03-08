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Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке данных, но уже остановил блокировку, сообщил в представитель пресс-службы банка.

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«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки», — пояснили ТАСС в кредитной организации. При этом там подчеркнули, что на данный момент угрозы для средств клиентов нет. Банк остановил блокировку карт после того, как убедился в этом.

Позднее в Альфа-банке сообщили, что уже разблокировали карты клиентов, которые были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров.

В банке отметили, что в ближайшее время для полной безопасности все такие карты бесплатно перевыпустят.

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