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МИД России предостерег Зеленского от разрыва минских соглашений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что что намерения президента Украины Владимира Зеленского «отодвинуть» некоторые пункты минских соглашений результатов для процесса мирного урегулирования в Донбассе не принесут.

«В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — приводит ТАСС слова Захаровой.

В интервью газете Guardian Зеленский заявил, что формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить, если до декабря 2020 года в этом процессе не произойдут подвижки.

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По его словам, при отсутствии результатов к концу указанного срока необходимо изменить формат и выбрать иную стратегию. Помимо этого, по мнению Зеленского, подход к вопросу о минских соглашениях должен быть гибким. «В "Минске" есть пункты, если мы их немного отодвинем, к чему плохому это приведет?» — задался вопросом украинский президент.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

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Ох и рискуют они. Там полно пришибленных на всю голову. Я буду крайне удивлен если они реально запустят...

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