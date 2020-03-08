МИД России предостерег Зеленского от разрыва минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что что намерения президента Украины Владимира Зеленского «отодвинуть» некоторые пункты минских соглашений результатов для процесса мирного урегулирования в Донбассе не принесут.

«В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — приводит ТАСС слова Захаровой.

В интервью газете Guardian Зеленский заявил, что формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить, если до декабря 2020 года в этом процессе не произойдут подвижки.

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По его словам, при отсутствии результатов к концу указанного срока необходимо изменить формат и выбрать иную стратегию. Помимо этого, по мнению Зеленского, подход к вопросу о минских соглашениях должен быть гибким. «В "Минске" есть пункты, если мы их немного отодвинем, к чему плохому это приведет?» — задался вопросом украинский президент.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.