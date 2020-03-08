Сына судьи заподозрили в причастности к убийству подростка

Сын судьи может быть причастен к убийству подростка, тело которого найдено около квартиры судьи в жилом доме в Санкт-Петербурге. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

В субботу, 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

«Сын судьи, который находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, может быть причастен к убийству. Он скрылся с места происшествия», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Также он отметил, что с сыном судьи были и другие подростки, но скрылся только он. Сейчас подростки находятся рядом с домом, их опрашивают.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов разыскивают подростка, с которым мог дружить погибший. «В рамках возбужденного уголовного дела по факту убийства осуществляется розыск подростка, с которым, по предварительным данным, дружил погибший», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили ТАСС, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Сейчас ведется розыск подозреваемого.



