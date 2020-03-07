НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны опубликовало уникальные фото «боевых подруг»

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России накануне Международного женского дня опубликовало на своем сайте уникальные фотографии «боевых подруг» советских военачальников времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что большинство снимков публикуется в открытом доступе впервые. В новой подборке запечатлены семейные фотографии — отдых полководцев в короткие периоды отпусков, праздники в кругу близких людей.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«На отдыхе, с боевыми подругами, с мужьями, в кругу родных и близких, кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке — самые разные мгновения их жизни остановились на кадрах старых фотографий», — отмечается на сайте ведомства.

Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили европейцев от немецко-фашистских захватчиков.

Оборона
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил реформу миграционного законодательства
•
Коронавирус атаковал еще один российский город
•
Правила выдачи лицензий на оружие изменят в России
•
США проверят «ударный кулак» против России
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь 07.03.2020 14:57
Гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутске
Сибирь 07.03.2020 13:29
Сотрудницы ГУФСИН в Новосибирске снялись для календаря
Сибирь 07.03.2020 12:56
Число любителей марихуаны выросло в Новосибирской области
Сибирь 07.03.2020 12:14
Самое популярное
Найден способ достичь скорости света
14109
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
8875
Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли
6718
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
3741
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил реформу миграционного законодательства
•
Коронавирус атаковал еще один российский город
•
Правила выдачи лицензий на оружие изменят в России
•
США проверят «ударный кулак» против России
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

какая стабильность...болото?? ...развитие страны....сырьевой придаток??? шёл бы на пенсию ... да писал...

Alexander222

"..коронавирус утащили рубль «на дно»"?! мы там давно...почти 20 лет. Любой чих от сверхдержав и у нас...

Elef75

Какой он, на фиг, приватизатор? Это спекулянт! Он своим мужикам на шахте водку втридорога продавал. Я...

47343

Мы и так уже живем стабильно, стабильно плохо последние 20 лет

Иркут 69

Вообще то эта псевдостабильность называется узурпацией власти. Ни больше ни меньше.