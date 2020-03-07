Минобороны опубликовало уникальные фото «боевых подруг»

Минобороны России накануне Международного женского дня опубликовало на своем сайте уникальные фотографии «боевых подруг» советских военачальников времен Великой Отечественной войны.

Отмечается, что большинство снимков публикуется в открытом доступе впервые. В новой подборке запечатлены семейные фотографии — отдых полководцев в короткие периоды отпусков, праздники в кругу близких людей.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«На отдыхе, с боевыми подругами, с мужьями, в кругу родных и близких, кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке — самые разные мгновения их жизни остановились на кадрах старых фотографий», — отмечается на сайте ведомства.

Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили европейцев от немецко-фашистских захватчиков.