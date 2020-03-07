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Путин предложил реформу миграционного законодательства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Предлагается сделать вид на жительство основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение российского гражданства. Планируется установить три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый.

Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, будет отменено.

По умолчанию ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства станет применяться общий порядок приема в гражданство. Для этого мигрант должен будет выполнить ряд условий, включая сдачу экзамена на знание русского языка.

Упрощенный порядок предлагается применять к лицам из государств, близких к России в культурном отношении, а также при наличии позитивных социальных связей, уязвимого положения и других критериев, которые утверждаются государством.

Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов. В отношении таких лиц будет проводиться особая процедура, а решения станут приниматься на более высоком уровне.

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