Классические книги оказались эффективнее наставлений психологов

Классическая литература намного эффективнее повышает эффективность работы мозга и качество жизни по сравнению с мотивационными книгами по психологии, выяснили исследователи.

Эксперты советуют страдающим от депрессии и хронических заболеваний людям отказаться от книг из серии «помоги себе сам» в пользу произведений Чарльза Диккенса, Льва Толстого или Джейн Остин, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что чтение классики высвобождает эмоции и воображение и позволяет людям почувствовать людям себя «более живыми», что потенциально улучшает качество жизни. Мотивационные книги такого эффекта не дают.

В такой литературе люди просто ищут информацию и автоматически ее потребляют, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы в мозге, человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции, говорится в исследовании.