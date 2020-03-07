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Классические книги оказались эффективнее наставлений психологов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Классическая литература намного эффективнее повышает эффективность работы мозга и качество жизни по сравнению с мотивационными книгами по психологии, выяснили исследователи.

Эксперты советуют страдающим от депрессии и хронических заболеваний людям отказаться от книг из серии «помоги себе сам» в пользу произведений Чарльза Диккенса, Льва Толстого или Джейн Остин, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что чтение классики высвобождает эмоции и воображение и позволяет людям почувствовать людям себя «более живыми», что потенциально улучшает качество жизни. Мотивационные книги такого эффекта не дают.

В такой литературе люди просто ищут информацию и автоматически ее потребляют, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы в мозге, человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции, говорится в исследовании.

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