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Коронавирус атаковал еще один российский город

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Четыре новых случая заболевания инфекцией COVID-2019 обнаружено за последние сутки в России, говорится в сообщении оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

При этом трое больных коронавирусом находятся в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели вернулись из Италии. Случаи заражения в Липецке стали первыми для этого российского города.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение», — говорится в сообщении.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14. Ранее стало известно, что первого россиянина, инфицированного COVID-2019, выписали из больницы после выздоровления.

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