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Альфа-банк массово заблокировал карты россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Альфа-банк массово заблокировал банковские карты своих российских клиентов из-за подозрения в компрометации. Многочисленные сообщения о проблемах клиентов банка появились в социальной сети «ВКонтакте».

Так, ряд клиентов Альфа-банка утром 7 марта столкнулись с невозможностью совершить оплату картой, их карты также перестали отображаться в мобильном приложении. В официальных ответах кредитной организации утверждалось, что это связано с утечкой данных.

Представитель банка пояснил газете «Ведомости», что массовая блокировка связана с тем, что номера карт ранее были скомпрометированы. При этом отмечается, что угрозы для клиентов в данный момент нет.

Заблокированные карты обещают разблокировать в течение суток, некоторые будут перевыпущены. Процедура для клиентов будет бесплатной, она займет не более двух дней, пояснил представитель Альфа-банка.

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