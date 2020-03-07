Россияне назвали размер желаемой зарплаты

Россияне назвали суммы, которые хотят зарабатывать, соответствующее исследование провел портал «Работа.ру».

Так, мужчины в среднем в качестве желаемого заработка назвали сумму в 103 тысячи рублей. Российские женщины хотят получать 80 тысяч рублей в месяц. В Москве данный показатель составляет 111 и 97 тысяч рублей соответственно.

Только 7% россиян хотят работать под шефством женщин, в то время как начальника-мужчину предпочли бы 42% респондентов. Для остальных респондентов этот вопрос не важен. Две трети опрошенных считают, что пол не играет большой роли для успешного карьерного роста.

Согласно исследованию, возраст карьерного успеха, когда специалист претендует на руководящую позицию, составил 41 год у женщин и 45 лет у мужчин.