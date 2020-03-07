SpaceX успешно запустила на орбиту убийцу «Союзов»

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу успешно стартовала к Международной космической станции, сообщается на сайте NASA.

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, первая многоразовая ступень американской Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на площадке во Флориде. Пуск проводился с комплекса на авиабазе на мысе Канаверал.

Полет многоразового грузовика Crew Dragon к МКС стал третьим по счету, он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В частности, Crew Dragon доставит на МКС платформу Bartolomeo Европейского космического агентства. Платформа будет установлена на европейском модуле Columbus на внешней стороне станции и позволит размещать на станции коммерческое оборудование.

Стыковка грузовика с МКС запланирована на 9 марта. Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, это главный конкурент российских грузовиков «Союз».