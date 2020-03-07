Смертельное ДТП произошло в Иркутской области

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Иркутской области, в результате погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Погибшие находились в автомобиле Lada Granta, который протаранил разворачивавшийся грузовик «КамАЗ». Отмечается, что жертвами ДТП стали 56-летний водитель и две пассажирки легкового автомобиля в возрасте 26 и 27 лет.

Авария произошла около 23.00 местного времени (18.00 мск) 6 марта на автодороге Р255 «Сибирь» в нескольких километрах от поселка Куйтун. Сейчас уточняются все обстоятельства ДТП.