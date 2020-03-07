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Смертельное ДТП произошло в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Иркутской области, в результате погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Погибшие находились в автомобиле Lada Granta, который протаранил разворачивавшийся грузовик «КамАЗ». Отмечается, что жертвами ДТП стали 56-летний водитель и две пассажирки легкового автомобиля в возрасте 26 и 27 лет.

Авария произошла около 23.00 местного времени (18.00 мск) 6 марта на автодороге Р255 «Сибирь» в нескольких километрах от поселка Куйтун. Сейчас уточняются все обстоятельства ДТП.

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Alexander222

какая стабильность...болото?? ...развитие страны....сырьевой придаток??? шёл бы на пенсию ... да писал...

Walet 99

Это тебе не в России грабить..........

Alexander222

"..коронавирус утащили рубль «на дно»"?! мы там давно...почти 20 лет. Любой чих от сверхдержав и у нас...

47343

Мы и так уже живем стабильно, стабильно плохо последние 20 лет

Иркут 69

Вообще то эта псевдостабильность называется узурпацией власти. Ни больше ни меньше.