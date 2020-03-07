Россия закрыла границу с Ираном

Россия с 7 марта закрывает границу с Ираном из-за коронавирусной инфекции, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на сайте правительства.

«Временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в документе.

Исключение сделано только для прибывающих из Ирана граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МИД России уже уведомил Тегеран о принятых мерах, подчеркнув, что они «обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Росавиация проинформировала авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию РФ.