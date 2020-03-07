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Автомобили Lada начали собирать на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗа»

Запорожский автомобильный завод выпустил тестовую партию автомобилей марки Lada в рамках аудита, сообщает пресс-служба корпорации «Укравто».

Однако финальные договоренности с российским концерном пока не заключены, серийное производство под вопросом. Аудит на предприятии проводят партнеры из группы Renault, куда входит также российский «АвтоВАЗ».

Сейчас завод занимается сборкой Lada Largus, однако в случае успеха переговоров на Украине могут запустить сборку Lada Vesta и Lada Xray. Машинокомплекты при этом предполагается доставлять из России

«АвтоВАЗ» держался в лидерах украинского рынка с 1991 по 2012 год, после 2014 года продажи резко упали из-за ситуации на Донбассе. Всего с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей марки Lada.

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