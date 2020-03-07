Нефть и коронавирус утащили рубль «на дно»

Курс доллара в пятницу вечером превысил отметку 68 рублей, а курс евро ушел выше отметки 77 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль стремительно дешевеет, отыгрывая бегство инвесторов из рисковых активов на большинстве бирж мира и обвальное падение цен на нефть, котировки которой обновили минимумы с лета 2017 года, отмечают эксперты.

В ходе торгов на лондонской бирже котировки нефти марок Brent и WTI, общее падение составило 9%. Фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в мае стоил 45,8 доллара, фьючерс на баррель американского сорта WTI стоил 42,1 доллара.

Инвесторов также продолжает беспокоить ситуация с распространением коронавируса в мире. Они массово переводят средства в безопасные активы из-за неопределенности влияния COVID-2019 на мировую экономику.