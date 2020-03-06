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Обнаружен древнейший «организм-коммунист»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Luciana.Luciana

Одни из первых живых существ на Земле были связаны друг с другом нитями, которые позволяли им обмениваться питательными веществами и сигналами, выяснили ученые.

Такие «коммунистические» отношения были обнаружены у семи видов организмов, относящихся к рангеоморфам, пишет Phys.org. Эти существа жили в эдиакарском периоде, который длился с 635 до 541 миллиона лет назад.

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Окаменелости нашли на острове Ньюфаундленд в Канаде. Необычные животные не умели передвигаться и всю жизни находились на одном месте. Кроме этого, у них отсутствовали сложные органы.

Нити существ достигали в длину нескольких метров, однако большинство были куда меньше — около 40 сантиметров. Фактически, они были древним аналогом современной корневой системы, которая объединяла несколько живых организмов.

Открытие потребует пересмотра ранних данных, касающихся коллективных отношений между организмами. Новые виды являются примером самого древнего взаимовыгодного симбиоза между животными.

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