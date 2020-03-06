Эрдоган оценил «сирийское соглашение» с Россией

Заключенное с Россией соглашение по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что соглашение снизит опасность терактов на сирийско-турецкой границе, передает Hurriyet. Он также указал, что договоренности между Москвой и Анкарой готовят почву для стабильности и нормализации в регионе.



Документ обеспечивает безопасность турецких военных в регионе и защиту гражданского населения. Стороны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Также Россия и Турция условились создать коридор безопасности возле трассы Латакия — Алеппо и начать совместное патрулирование района с середины марта для защиты гражданского населения.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 5 марта в Москве, главы государств обсуждали ситуацию в Сирии. Ключевой темой стал кризис в провинции Идлиб, который грозил перерасти в столкновения между сирийской правительственной армией и турецкими военными.