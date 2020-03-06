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Олег Тиньков рассказал про смертельный диагноз

Источник:
Forbes
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Фото: Tinkoff Bank / CC BY-SA 4.0

Российский предприниматель и основатель «Тинькофф Банка» и Олег Тиньков сообщил журналистам, что у него диагностирована лейкемия.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», — сказал предприниматель, подчеркнув при этом, что диагноз не скажется на бизнесе.

По словам Тинькова, он уже пару лет, как отошел от операционной деятельности. «Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — добавил он.

Сейчас Тиньков находится в Лондоне, где должен состояться суд по вопросу его экстрадиции в США. Министерство юстиции США ранее обвинило бизнесмена, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов при выходе из американского гражданства, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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