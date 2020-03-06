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Российским туристам порекомендовали «самоизолироваться»

Источник:
Интерфакс
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор утвердил перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, после посещения которых россиянам предписывается провести две недели в режиме самоизоляции.

В список вошли 11 государств: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. В пятницу в Москве было зарегистрировано сразу пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности в рамках мер, призванных остановить распространение коронавируса в столице. В случае появления симптомов заражения граждан попросили не идти в медицинские учреждения, а вызывать врача на дом.

Подписанный мэром Сергеем Собяниным документ также обязывает самоизолироваться россиянам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Испании и Германии. Они также должны сообщить о себе на специальную горячую линию города Москвы.

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