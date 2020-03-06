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Коронавирус COVID-2019 атаковал Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

В России за сутки зарегистрировано сразу шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-2019.

Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять случаев — в Москве, говорится в сообщении. Все зараженные граждане посещали Италию в последние две недели. Сейчас госпитализированные россияне находятся в инфекционных боксах.

По данным штаба, заболевание у госпитализированных граждан протекает «в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное». Жизни людей пока ничего не угрожает.

Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

Ранее в России было официально подтверждено заражение коронавирусом семи человек: это двое граждан Китая, один гражданин РФ, вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в медицинском университете в Санкт-Петербурге по обмену.

Еще трое россиян заболели, когда находились на борту круизного лайнера Diamond Princess. Однако эти случаи специалисты относят к Японии, так как граждане фактически заболели на ее территории. Таким образом, на территории России зафиксировано десять случаев COVID-2019.

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