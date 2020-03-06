Кругобайкальская дорога вошла в список самых красивых в мире

Журнал Forbes включил Кругобайкальскую железную дорогу в список самых красивых в мире. «Соседствуют» с ней дороги из Швеции, Швейцарии, Австрии, Японии и других стран.

«Когда-то эта дорога длиной 84 километра, огибающая Байкал с юга, была частью Транссибирской магистрали, но в середине XX века, когда был введен дублирующий участок через Олхинское плато, эта линия потеряла свое значение», — пишет издание.

Позже, после строительства Иркутской ГЭС, часть пути была затоплена водами Иркутского водохранилища, и участок пути Байкал — Слюдянка стал тупиковым. В 1980-1990-х годах часть дороги реконструировали, и сегодня эта ветка является архитектурно-ландшафтным заповедником.

Сейчас здесь проводят экскурсии для туристов. По пути можно увидеть Белую выемку (выход мрамора с редким сочетанием пород и минералов) и прекрасные виды Байкала. Летом и осенью по маршруту ходит ретро-поезд с настоящим паровозом.