Красноярцы создали модель слежения за мерзлотой со спутника

Сибирские исследователи разработали модель для изучения арктических почв при помощи спутниковых данных, сообщает Группа научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН.

Созданный программный комплекс позволит детально оценивать состояние территории Арктики, в частности следить за реакцией мерзлоты на изменение климата.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН создали модель для определения характеристик мерзлой арктической почвы при помощи спутниковых систем. Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости и разработан для талых и мерзлых минеральных почв. С его помощью можно отслеживать температуру, влажность и состояние поверхностной мерзлоты.

Для построения модели использовались образцы почвы, собранные в арктической тундре полуострова Ямал. Чтобы подобрать точные параметры, ученые рассмотрели три вида арктических почв с разным содержанием глинистой фракции.

В ходе анализа выяснилось, что диэлектрические характеристики почвы в первую очередь зависят от количества находящейся в ней влаги. Почва состоит из маленьких частиц, окруженных слоем воды, который имеет определенные диэлектрические свойства. Благодаря этому качеству исследователи смогли упростить разработанную модель, поскольку требующих уточнения параметров стало меньше.

«Проводя анализ сведения о температуре и влажности почвы, а также о состоянии поверхностного мерзлого слоя в течение нескольких лет, можно проследить почвенные изменения в ледниковых зонах, к примеру, таяние вечной мерзлоты, и дать оценку рисков такого процесса», — рассказал младший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН рассказал Андрей Каравайский.

Параметры для надежной работы модели могут отличаться в зависимости от типов почв и региона. Не существует универсальной диэлектрической модели, подходящей для всех ландшафтов и климатических условий. Это связано с тем, что диэлектрические свойства почвы зависят от минерального состава, влажности и температуры.

Ученые хотят определить, насколько разработанный программный комплекс адекватно описывает и другие виды почв, разработать программы для других климатических территорий.