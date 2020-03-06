Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум о развитии России до 2024 года отменили из-за коронавируса, сообщает оргкомитет мероприятия.

Красноярский экономический форум-2020 «Проекты развития — энергия роста» должен был быть посвящен реализации национальных целей развития России на период до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны, основанную на существенном увеличении инвестиций в основной капитал.

Мероприятие готовилось к проведению в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» и Сибирском федеральном университете 19–21 марта 2020 года.

«В связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти принято решение о переносе на неопределённый срок Красноярского экономического форума»,— говорится в сообщении.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, более 3 тысяч инфицированных скончались, порядка 30 тысяч продолжают находиться в больницах.