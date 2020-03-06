США пригрозили Тинькову шестью годами тюрьмы

Власти США обвинили российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии информации об активах на 1 миллиард долларов и сокрытии налоговых сведений, сообщается на сайте Минюста. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

По версии обвинения, Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость доли Тинькова превысила 1 миллиард долларов.

Через три дня после IPO Тиньков вышел из гражданства США. По закону он должен был заплатить налог. Бизнесмен подал в налоговую службу недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость его активов — 300 тысяч долларов.

В обвинительном акте два пункта, по которым Тинькову грозит до шести лет лишения свободы. О претензиях Налогового управления США к бизнесмену стало известно 28 февраля. Из-за них Тинькова хотели взять под стражу в Лондоне, но он остался на свободе под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта, отмечаться в полиции и носить электронный маячок.

Тиньков был гражданином США с 1996 по 2013 год.