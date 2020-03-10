Фильм дня: «Чудо на Гудзоне»

Фильм демонстрирует профессионализм пилота, предотвратившего авиакатастрофу, и последовавшее за этим незаслуженное обвинение в его адрес из-за несоблюдения регламента.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. В январе 2009 года капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке.



При этом никто из находившихся на борту 155 человек не пострадал. Несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана Салли.

Суть претензий к пилотам сводилась к тому, что компьютерное моделирование полета показало, что после столкновения со стаей птиц, которое привело к выходу из строя обоих двигателей на критически малой высоте, пилоты якобы могли посадить самолет в двух близлежащих аэропортах без риска для жизни пассажиров.

Несмотря на всем известный финал прошедшего реального события, внутреннее напряжение и тревожная концентрация остаются до последней минуты наблюдения за происходящим на экране.

Главную роль в картине сыграл Том Хэнкс, а компанию ему составили Аарон Экхарт, Лора Линни, Анна Ганн, Отем Ризер, Энн Кьюсак, Майк О'Мэлли и другие. Режиссерское кресло занял Клинт Иствуд.