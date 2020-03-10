Фильм дня: «Чудо на Гудзоне»

Фильм демонстрирует профессионализм пилота,
предотвратившего авиакатастрофу, и последовавшее за этим незаслуженное обвинение в его адрес из-за
несоблюдения регламента.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. В январе 2009
года капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета
A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке.
При этом никто из находившихся
на борту 155 человек не пострадал. Несмотря на все почести со стороны общественности
и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и
многолетней карьере капитана Салли.
Суть претензий к пилотам сводилась к тому, что компьютерное
моделирование полета показало, что после столкновения со стаей птиц, которое
привело к выходу из строя обоих двигателей на критически малой высоте, пилоты
якобы могли посадить самолет в двух близлежащих аэропортах без риска для жизни
пассажиров.
Несмотря
на всем известный финал прошедшего реального события, внутреннее напряжение
и тревожная концентрация остаются до последней минуты наблюдения
за происходящим на экране.
Главную роль в картине сыграл Том Хэнкс, а компанию ему
составили Аарон Экхарт, Лора Линни, Анна Ганн, Отем Ризер, Энн Кьюсак, Майк О'Мэлли
и другие. Режиссерское кресло занял Клинт Иствуд.