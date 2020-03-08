Сериал «Магомаев»: чем закончится роковая любовь

Сериал о жизни и творчестве Муслима Магомаева покажут на Первом канале, в основу сюжета взята любовная история легендарного исполнителя.

Действие «Магомаева» разворачивается в конце 1960-х годов. Основной темой сериала стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской.

Сериал начнется с того, как Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра мгновенно пробегает искра, которая становится началом большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим несвободен.

Зритель на протяжении нескольких серий будет наблюдать за жизнью Магомаева. Главной интригой станут его отношения с Синявской — сможет ли любовь преодолеть преграды?

Актеры

Муслима Магомаева сыграл известный актер Милош Бикович, большую популярность он приобрел после фильма «Холоп». Кстати, на роль Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран бывшего СССР. Тамара Синявская помогла выбрать именно Биковича.

«Должен признаться, что до этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях. Сначала я отказался участвовать, мне даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи», — рассказал о своей роли Бикович.

В роли Тамары Синявской — Ирина Антоненко. «Роль Тамары Синявской вообще перевернула мое сознание — удивительно, как образ меняет человека. Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе — это магия проекта», — поделилась Антоненко.

Также в сериале снялись Светлана Устинова (гражданская жена Магомаева), Мария Шалаева, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева, Александр Соколовский, Софья Синицына, Ксения Бабкина, Анастасия Попова и другие.

О съемках

Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале прозвучат песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и совместное исполнение Магомаева и Синявской.

«В этих сценах я, конечно, не пою. В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева», — сказал Бикович.

Реальных интерьеров того периода не осталось, поэтому все было воссоздано, в том числе, и номер в гостинице, в котором певец долгое время жил. Особое внимание в фильме уделено образам главных героев.



По словам художника по гриму, у Биковича был сложный грим и парик. Каждый раз актера гримировали не меньше полутора часов. А один из самых модных образов в сериале у Лики. Она несет дух времени: зрители увидят в ее гардеробе красивые костюмы, платья, плащи, даже ботфорты, а также яркий макияж и высокие прически.

Сериал «Магомаев» стартует на Первом канале 9 марта в 21.30.