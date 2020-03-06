Суд арестовал руководство химзавода в Новосибирской области

Директора бывшего Куйбышевского химзавода (сейчас ФКП «Анозит»), выпускающего компоненты для ракетного топлива, и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Куйбышевского городского суда.

«В четверг Куйбышевским районным судом Новосибирской области в отношении директора ФКП "Анозит" Игоря Куканова и заместителя директора Юрия Хромушкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба.

Они останутся в СИЗО до 25 апреля. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ФКП «Анозит» — крупнейшее предприятие города Куйбышева Новосибирской области. Является единственным производителем в России перхлората аммония — основного компонента твердого ракетного топлива. Указом Президента предприятие включено в перечень стратегических.