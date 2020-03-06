Потепление придет в Новосибирск к 8 марта

Оттепели и снегопады придут в Новосибирск после 8 марта, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Началось вторжение холода с северных широт. В ближайшие сутки морозы усилятся до 16-21 градусов ночью, днем будет 8-13 градусов мороза. Осадки прекратятся. 8 марта начнётся движение воздушных масс с Атлантики. Возобновление осадков — снег, мокрый снег, повышение температуры ночью до 6-11 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла», — сказал синоптик.

По его словам, 9 и 10 марта температурный фон повысится ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла.