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Потепление придет в Новосибирск к 8 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оттепели и снегопады придут в Новосибирск после 8 марта, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Началось вторжение холода с северных широт. В ближайшие сутки морозы усилятся до 16-21 градусов ночью, днем будет 8-13 градусов мороза. Осадки прекратятся. 8 марта начнётся движение воздушных масс с Атлантики. Возобновление осадков — снег, мокрый снег, повышение температуры ночью до 6-11 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла», — сказал синоптик.

По его словам, 9 и 10 марта температурный фон повысится ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла.

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