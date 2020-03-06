Бурятские аптеки получили налоговые льготы

Аптеки и обувные магазины в Бурятии получили налоговые льготы. Это сделали, чтобы понизить финансовую нагрузку, увеличившуюся после введения обязательной маркировки обуви и лекарств, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По инициативе главы Бурятии внесены изменения в республиканский закон, смягчающий налоговую нагрузку для аптек и обувных магазинов. С января предприниматели, реализующие лекарства и обувь, переходят на работу по новой норме — обязательной маркировке товаров.

Согласно правилам, они не имеют права применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПНС), а могут использовать только упрощенную систему налогообложения.

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Но владельцы аптек пожаловались, что фактическая налоговая нагрузка на предприятия выросла в несколько раз. Поправки в республиканский закон гарантируют владельцам аптек и обувных магазинов льготные налоговые ставки.

В Бурятии зарегистрировано 130 юридических лиц, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и 48 индивидуальных предпринимателей имеют 128 аптек.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект позволяющий налогоплательщикам, торгующим товарами с обязательной маркировкой, получить компенсацию по налогам при вынужденном переходе с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения.