Фильм дня: «Жизнь в розовом цвете»

Биографическая драма о французской певице Эдит Пиаф повествует о жизни знаменитости — от детства, прожитого в нищете, до последних дней настоящей легенды.

Картина переносит зрителя из десятилетия в десятилетие, обрисовывая наиболее значимые эпизоды из жизни певицы. Мать бросила ее, когда та была совсем малышкой, отдав на воспитание своим родителям.



До шести лет Эдит была слепа, росла в нищете и лишь благодаря своему упорству и таланту сумела осуществить свою мечту и подняться на большую сцену.

Роль Эдит Пиаф исполнила Марион Котийяр. Актрисе пришлось пойти на ощутимые жертвы, чтобы добиться большего сходства со своей героиней. Например, ей пришлось срезать волосы и сбрить брови, которые потом были нарисованы карандашом. А на грим для финальной части, где ей нужно было изображать постаревшую Пиаф, у Котийяр ежедневно уходило до пяти часов.

«Жизнь в розовом цвете» — не просто биографическая драма Пиаф. Это фильм про сильного человека и о том, как выстоять на пути к успеху, преодолевая испытание за испытанием.

Режиссер драмы — Оливье Даан. Кроме Котийяр в фильме снялись Сильви Тестю, Паскаль Греггори, Эмманюэль Сенье, Жан-Поль Рув, Жерар Депардье и другие. Рейтинг картины IMDb: 7.60.