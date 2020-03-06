Морозы и оттепель на праздники придут в Восточную Сибирь

Праздничные выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будут умерено морозными, но местами ожидается оттепель до +3… +5 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю небольшой снег. Ветер западный с порывами до восьми метров в секунду. Преобладающая температура ночью -16… -21, местами до -21… -26 градусов, в понедельник по северу до -35. Днем -2… -7, местами -9… -14 градусов, в субботу по южной половине края до +3.

По Бурятии местами снег ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура в субботу ночью -10… -15 градусов, местами -18… -23. Днем -3… -8, местами -9… -14 градусов. В субботу и воскресенье -18… -23, местами до -30. Днем -3… -8, местами -10… -13 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, при прояснении -20… -25 градусов. Днем 0… -5, местами до +5, в северных районах -3… -8 градусов.