Фильм дня: «Суфражистка»

Мрачный и познавательный фильм повествует о женщинах, которые в конце 19 века боролись за свое избирательное право.

Действие картины разворачивается в Лондоне. Среди женщин появляются «воины», которые готовы бросить вызов всему миру, борясь свои права. К движению суфражисток подключается все больше и больше женщин.

«Всю свою жизнь я покорялась мужчинам, но больше я так не могу», — говорит главная героиня в какой-то момент. Но женщины, рискнувшие бросить вызов жестокому миру мужчин, заплатят за это немаленькую цену.

Актрисы Хелена Бонэм-Картер, Мэрил Стрип и Кэри Маллиган великолепно справились со своими ролями. В их персонажах воплотилось сила и отчаяние, а также желание любой ценой стать услышанными.

Фильм «Суфражистка» основан на реальных событиях. Режиссер Сара Гаврон очень доступно показала весь трагизм движения суфражисток, важность этого события в истории человечества. Рейтинг фильма IMDb: 6.90.