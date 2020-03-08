Фильм дня: «Суфражистка»

Мрачный и познавательный фильм повествует о женщинах,
которые в конце 19 века боролись за свое избирательное право.
Действие картины разворачивается в Лондоне. Среди женщин
появляются «воины», которые готовы бросить вызов всему миру, борясь свои права.
К движению суфражисток подключается все больше и больше женщин.
«Всю свою жизнь я покорялась мужчинам, но больше я так не
могу», — говорит главная героиня в какой-то момент. Но женщины, рискнувшие
бросить вызов жестокому миру мужчин, заплатят за это немаленькую
цену.
Актрисы Хелена Бонэм-Картер, Мэрил Стрип и Кэри
Маллиган великолепно справились со своими ролями. В их персонажах
воплотилось сила и отчаяние, а также желание любой ценой стать услышанными.
Фильм «Суфражистка» основан на реальных событиях. Режиссер Сара Гаврон очень доступно показала весь трагизм движения суфражисток, важность этого события в истории человечества. Рейтинг фильма IMDb: 6.90.