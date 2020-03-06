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Новосибирского депутата обвинили в хищении драгоценных кристаллов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат одного из районов Новосибирской области по поддельной доверенности забрал чужие ценные кристаллы на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, депутат одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области решил завладеть искусственно выращенными драгоценными камнями — кристаллами, принадлежащим коммерческой фирме.

Он изготовил поддельную доверенность на право получения кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта Толмачево. После чего обвиняемый предоставил поддельную доверенность сотруднику таможенного поста и получил кристаллы.

Коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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