Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Компания Microsoft удалит живые плитки из меню «Пуск» в будущих обновлениях Windows 10 — это подтверждает новая концепция дизайна, опубликованная инсайдерами.

Снимки свидетельствуют о том, что компания Microsoft собирается полностью избавиться от живых плиток, что должно сделать меню «Пуск» более минималистичным и практичным, сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на инсайдеров.

Microsoft is teasing a new Windows 10 Start menu design today. It de-emphasizes Live Tiles, and makes the new Windows 10 icons look a lot better. Details here: https://t.co/OgKGxl0xZf pic.twitter.com/QPFYaKgnuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020

Так, новое меню «Пуск» в Windows 10X сильно отличается от существующего меню в настольной версии Windows 10. Оно включает приложения, которые можно закрепить на месте, и список последних документов, и выглядит как средство запуска задач.

Дизайн меню «Пуск» в Windows 10 стал объектом внимания после того, как Microsoft начала выпускать новые красочные иконки Windows 10.