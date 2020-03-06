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Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Источник:
«Код Дурова»
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Компания Microsoft удалит живые плитки из меню «Пуск» в будущих обновлениях Windows 10 — это подтверждает новая концепция дизайна, опубликованная инсайдерами.

Снимки свидетельствуют о том, что компания Microsoft собирается полностью избавиться от живых плиток, что должно сделать меню «Пуск» более минималистичным и практичным, сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на инсайдеров.

Так, новое меню «Пуск» в Windows 10X сильно отличается от существующего меню в настольной версии Windows 10. Оно включает приложения, которые можно закрепить на месте, и список последних документов, и выглядит как средство запуска задач.

Дизайн меню «Пуск» в Windows 10 стал объектом внимания после того, как Microsoft начала выпускать новые красочные иконки Windows 10.

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