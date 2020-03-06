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Число внебрачных детей уменьшилось в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины в Забайкалье стали реже рожать вне брака. За пять лет число детей, рожденных в неполных семьях, уменьшилось более чем на 1,5 тысячи, сообщил краевой департамент ЗАГС.

Статистика гласит, что число детей в Забайкалье, рожденных вне брака становится меньше. Так, в 2014 году в регионе родилось 5,8 тысячи внебрачных малышей, а в 2019 году этот показатель уменьшился до 4,2 тысячи. По данным департамента ЗАГС, сейчас в Забайкалье 75% мам вышли из статуса одиноких.

Мужчины стали чаще признавать детей, рожденных вне брака. Даже если они не зарегистрировали брак с мамой малыша. С 24,2% усыновлений в 2014 году число зарегистрированных актов об отцовстве в 2019 повысилось до 25,3%.

В целом по стране демографы фиксируют спад рождаемости. По данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года рождаемость в стране сократилась на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В январе–июне 2019 года родились около 720 тысяч малышей, а в 2018 году за аналогичный период—783 тысячи.

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