Фильм дня: «Дивергент»

Фантастическая антиутопия переносит зрителя в
футуристический Чикаго, где после глобальной войны общество поделено на фракции
и все живут по строгим законам.
Сюжет «Дивергента» вращается вокруг девушки Беатрис
Прайор, она достигла того возраста, когда пора проходить тест, определяющий
принадлежность к фракции.
Всего их пять: «Эрудиция», «Дружелюбие»,
«Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». В ходе тестирования выясняется, что Беатрис
подходят сразу все пять фракций.
Зрителю будет несложно разобраться с устройством и
порядками нового мира. В самом начале фильма ему все разъяснят. События в
фильме развиваются стремительно, скучать не придется, каждый новый
эпизод все больше и больше приковывает внимание и подогревает интерес.
Ключевые роли в фильме исполнили Шейлин Вудли и Тео Джеймс,
а главную злодейку сыграла Кейт Уинслет. Режиссер «Дивергента» — Нил Бергер,
известный также по фильмам «Область тьмы», «Иллюзионист», «Интервью с убийцей».