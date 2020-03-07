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Фильм дня: «Дивергент»

Источник:
Sibnet.ru
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Фантастическая антиутопия переносит зрителя в футуристический Чикаго, где после глобальной войны общество поделено на фракции и все живут по строгим законам.

Сюжет «Дивергента» вращается вокруг девушки Беатрис Прайор, она достигла того возраста, когда пора проходить тест, определяющий принадлежность к фракции.

Всего их пять: «Эрудиция», «Дружелюбие», «Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». В ходе тестирования выясняется, что Беатрис подходят сразу все пять фракций.

Зрителю будет несложно разобраться с устройством и порядками нового мира. В самом начале фильма ему все разъяснят. События в фильме развиваются стремительно, скучать не придется, каждый новый эпизод все больше и больше приковывает внимание и подогревает интерес.

Ключевые роли в фильме исполнили Шейлин Вудли и Тео Джеймс, а главную злодейку сыграла Кейт Уинслет. Режиссер «Дивергента» — Нил Бергер, известный также по фильмам «Область тьмы», «Иллюзионист», «Интервью с убийцей».


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