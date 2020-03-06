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АвтоВАЗ выпустил топовый XRay Cross с «Яндекс.Авто»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил производство новой специальной серии Lada XRay Cross под названием Instinct, которая впервые получила мультимедийную систему «Яндекс.Авто». Цены на автомобиль пока неизвестны.

Отличительные особенности Lada XRay Cross Instinct — контрастные детали: черные крыша, зеркала и диски колес с алмазной шлифовкой. В салоне появился восьмидюймовый сенсорный экран, а также камера заднего вида.

Система «Яндекс.Авто» включила в себя «Навигатор», «Музыку», «Заправки» и «Браузер». Работу онлайн-сервисов поддерживает модем 4G.

Технические характеристики Lada XRay Cross Instinct в АвтоВАЗе пока не раскрывают. Обычный кроссовер доступен с 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, автомобиль предлагается с 1,6-литровым агрегатом мощностью 113 сил, действующим в паре с вариатором.

Цены на модель пока неизвестны. Цены на XRay Cross начинаются от 655 тысяч рублей.

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