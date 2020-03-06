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Москва ввела спецрежим из-за короновируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а Санкт-Петербург отменил проведение международного экономического форума.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)… ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — приводит ТАСС указ мэра Москвы.

Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Но в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания принято решение привести в повышенную готовность городские службы — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.

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«Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве», — отметил Собянин.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить мероприятие в 2020 году заявил председатель оргкомитета ПМЭФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

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