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Ученые НГТУ разработают первый российский накопитель для Арктики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Ученые Института силовой электроники НГТУ разработают первый российский накопитель для Арктики, первый опытный образец может быть создан в 2021 году, рассказал директор института Сергей Харитонов.

«Арктика предъявляет особые требования к накопителям энергии. Во-первых, аккумуляторные батареи должны быть защищены от низких температур. Для этого проектируется специальная система термоизоляции батарейного отсека и его подогрева, которая будет работать в период хранения энергии. На обогрев будет уходить не более 1—3 % мощности накопителя. Во время работы накопитель обогревает себя сам за счет электрохимических процессов, в этот период обогрев будет автоматически отключаться», — рассказал Харитонов.

Разрабатываемая система накопления энергии будет рассчитана на температуры до минус 60 градусов. Другое требование Арктики – повышенная надежность накопителя.

«Арктический накопитель находится на огромном расстоянии от производителя или сервисного центра, между ними много сотен километров болот. Если он сломается, никто не успеет его быстро починить», — отметил Харитонов.

Поэтому в разрабатываемый образец закладывается тройной ресурс надежности, все системы многократно дублируются, используется модульный принцип построения, чтобы снизить риск выхода из строя.

«Фактически мы делаем продукт по стандартам, по которым мы работаем с космосом, используем технологии резервирования аппаратных средств, которые наработали во время разработки систем электроснабжения российских космических аппаратов», — объяснил Харитонов.

В последние годы инженеры НГТУ разработали и успешно внедрили несколько современных систем электроснабжения для отечественных аэрокосмических объектов, которые имеют повышенную энергоэффективность и достаточно хорошие массогабаритные показатели.

Разработчики предполагают, что перспективные накопители будут использоваться для электроснабжения отдаленных поселений Крайнего Севера в составе гибридных солнечно-дизельных или ветряно-дизельных энергетических станций. Накопители будут автоматически запасать энергию в период ее избытка и отдавать в сеть в период ее недостатка.

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