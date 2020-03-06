Путин попросил «не перегружать» Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что обновленная Конституция должна гарантировать невозможность «отката назад», чтобы не допустить «новых попыток раскачки страны». Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, отметил он.

Путин уточнил, что необходимо не перегружать закон предложениями, которые «безусловно важны, но более уместны для использования в федеральных законах, региональных законах, либо в нормативных актах правительства».

По его мнению, Конституция должна гарантировать невозможность попыток «раскачки страны». «Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет», — приводит РБК слова президент, сказанные им на встрече с главами парламентских фракций

Президент отметил, что сейчас ситуация в стране изменилась «кардинальным образом». «По сути, у нас уже другая страна. И, конечно, поправки востребованы», — заявил президент.

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Российский лидер считает, что принципиально важно, чтобы обновленный основной закон объединял людей, «вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что все партии поддерживают президентские поправки. «Мы считаем, что они отражают запрос общества максимально, поэтому мы надеемся, что, еще раз за это время обсудив со всеми, выйдем на рассмотрение», — сказал Володин.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Все поправки на голосовании вынесут единым пакетом, а бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?». Напротив него будут прописаны варианты ответа «да» или «нет».