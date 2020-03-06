Злобный пес в Приангарье сорвался с цепи и искусал двухлетнего ребенка

Агрессивный пес в Баяндаевском районе Иркутской области сорвался с цепи, искусал двухлетнего ребенка, выбежал на улицу и стал бросаться на прохожих. Спас местных жителей полицейский, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В четверг утром в дежурную часть отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило сообщение о том, что по улицам бегает агрессивная собака и бросается на людей.

Когда полицейский приехал по вызову, выяснилось, что пес уже напал на двухлетнего ребенка, когда мальчик играл во дворе у своего дяди. Животное сорвалось с цепи, укусило малыша и убежало. Ребенка увезли в больницу.

Полицейский нашел собаку на улице, она бросалась на испуганных прохожих. Усмирить животное не удалось, пришлось его застрелить. По данному факту проводится проверка, предварительно установлено, что оружие применено правомерно.